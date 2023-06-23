GIE: ПХГ в Европе заполнены на 75%

Запасы газа в европейских подземных хранилищах составляют 75%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные аналитиков Gas Infrastructure Europe.

Несмотря на количество запасённого топлива, уровень закачки снижается с каждым днём из-за роста потребления газа в жаркие дни. В этом году уровень закачки показал минимальный уровень за последние пять лет.

В «Газпроме» сообщают, что из-за политических решений об отказе импорта российского трубопроводного газа Европе будет сложно восполнить запасы.

Ранее в Financial Times написали, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года.