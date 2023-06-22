Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась втрое с начала года

Совокупная прибыль компаний-резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» за I квартал этого года выросла в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заявление заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Компании-резиденты реализовали товары на 18,7 млрд рублей за указанный период. Сейчас на территории ОЭЗ работает 90 предприятий шести направлений: оптика, медицинские технологии, компьютерное оборудование, микроэлектроника, нанотехнологии и фармацевтика.

«Такая динамика стала возможной благодаря наращиванию мощностей производств и стабильному спросу на оригинальную и импортозамещающую продукцию производителей», — уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская компания «Лассард» представила четыре новых лазерных станка.