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Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась втрое с начала года

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Совокупная прибыль компаний-резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» за I квартал этого года выросла в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась втрое с начала года

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заявление заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Компании-резиденты реализовали товары на 18,7 млрд рублей за указанный период. Сейчас на территории ОЭЗ работает 90 предприятий шести направлений: оптика, медицинские технологии, компьютерное оборудование, микроэлектроника, нанотехнологии и фармацевтика.

«Такая динамика стала возможной благодаря наращиванию мощностей производств и стабильному спросу на оригинальную и импортозамещающую продукцию производителей», — уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская компания «Лассард» представила четыре новых лазерных станка.

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