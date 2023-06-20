Сенатор Рябухин заявил об интересе ряда стран к российской дедолларизации
- РИА Новости
В беседе с «Парламентской газетой» сенатор напомнил о создании Института инновационных финансовых инструментов и технологий при Плехановском университете, на базе которого прорабатывались механизмы дедолларизации. Специалисты разработали индексы мультитоварной и мультивалютной устойчивости.
«Какие бы ни были встречи у нас на площадках форума, переговоры всегда заканчивались фразой: «В чём мы будем рассчитываться или развивать международное торговое сотрудничество». Я хочу сказать, что к нашей разработке проявили интерес большое количество центральных банков стран, которые принимали участие. Мы подробно вели переговоры с председателем ЦБ и министром финансов Мьянмы, к нашему проекту в рамках панели проявили интерес Венесуэла, Никарагуа, Турция», — сообщил Рябухин.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в беседе с НСН выразил мнение, что введение цифрового рубля позволит решить ряд вопросов в отечественной торговле.