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Сенатор Рябухин заявил об интересе ряда стран к российской дедолларизации

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Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что разработанные в России механизмы выхода из долларовой системы заинтересовали ряд стран — участниц Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Сенатор Рябухин заявил об интересе ряда стран к российской дедолларизации
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» сенатор напомнил о создании Института инновационных финансовых инструментов и технологий при Плехановском университете, на базе которого прорабатывались механизмы дедолларизации. Специалисты разработали индексы мультитоварной и мультивалютной устойчивости.

«Какие бы ни были встречи у нас на площадках форума, переговоры всегда заканчивались фразой: «В чём мы будем рассчитываться или развивать международное торговое сотрудничество». Я хочу сказать, что к нашей разработке проявили интерес большое количество центральных банков стран, которые принимали участие. Мы подробно вели переговоры с председателем ЦБ и министром финансов Мьянмы, к нашему проекту в рамках панели проявили интерес Венесуэла, Никарагуа, Турция», — сообщил Рябухин.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в беседе с НСН выразил мнение, что введение цифрового рубля позволит решить ряд вопросов в отечественной торговле.

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