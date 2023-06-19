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Фурсин рассказал о благоприятном климате для развития МСП в столице

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Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в ходе ПМЭФ рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» о том, что с каждым годом роль малого и среднего бизнеса в экономике Москвы растёт.
Фурсин рассказал о благоприятном климате для развития МСП в столице
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют два параметра, цитирует Фурсина kp.ru.

Первый — это доля в экономике города: по итогам 2022 года она достигла 26%.

Второй — количество рабочих мест для жителей города, которые создают субъекты МСП, на сегодняшний день достигло 36%.

При этом динамика создания новых субъектов не менялась ни в пандемию, ни в период санкций — в городе появляется в среднем по 10 тыс. бизнес-единиц в месяц, или 500 в день, не считая самозанятых, отметил глава департамента.

Он подчеркнул, что при этом важную роль играет не число субъектов МСП, а качество бизнеса.

Ранее НСН со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского сообщала, что в Москве производитель гидравлических грузоподъёмных систем и автоматических парковок PANDA LIFT за десять лет реализовал более 300 инновационных проектов.

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