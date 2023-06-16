На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» построят два новых корпуса
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Комплексное развитие промзоны «Южный порт» стартует с развития особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», уточнил глава департамента.
Планируется возвести два 25-этажных корпуса общей площадью 137,9 тыс. кв. м.
«Согласно концепции развития площадки «Печатники», до 2027 года её площадь увеличится более чем в два раза. Таким образом, суммарная площадь «Печатников» составит более 1 млн кв. м», — сообщил Овчинский.
Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино».