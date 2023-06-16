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На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» построят два новых корпуса

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что в этом году в столице приступят к возведению двух административно-деловых корпусов на участке бывшей промзоны «Южный порт» в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ).
На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» построят два новых корпуса
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Комплексное развитие промзоны «Южный порт» стартует с развития особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», уточнил глава департамента.

Планируется возвести два 25-этажных корпуса общей площадью 137,9 тыс. кв. м.

«Согласно концепции развития площадки «Печатники», до 2027 года её площадь увеличится более чем в два раза. Таким образом, суммарная площадь «Печатников» составит более 1 млн кв. м», — сообщил Овчинский.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино».

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