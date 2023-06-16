Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии

Сбербанк сообщил, что закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии.

«Группа «Сбербанк» объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung», — отмечается на сайте.

Таким образом Сбер полностью вышел с европейского банковского рынка.

В ноябре прошлого года Сбербанк продал свою долю (43%) в хорватской компании Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби.

Ранее стало известно, что Сбербанк с начала текущего года увеличил объём корпоративного кредитования в юанях в пять раз.