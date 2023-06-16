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Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии

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Сбербанк сообщил, что закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии.
Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии
  • Gettyimages.ru

«Группа «Сбербанк» объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung», — отмечается на сайте.

Таким образом Сбер полностью вышел с европейского банковского рынка.

В ноябре прошлого года Сбербанк продал свою долю (43%) в хорватской компании Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби.

Ранее стало известно, что Сбербанк с начала текущего года увеличил объём корпоративного кредитования в юанях в пять раз.

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