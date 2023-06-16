Аналитик Мильчакова назвала золото и российские акции надёжным вариантом вложений
- РИА Новости
«Хороший пример — вложения в инвестиционное золото или в акции высоконадёжных российских эмитентов, которые платят высокие дивиденды», — сообщила Мильчакова в беседе с URA.RU.
По её словам, можно также рассмотреть варианты государственных облигаций ОФЗ, рублёвых облигаций крупнейших компаний-экспортёров, таких как ЛУКОЙЛ, «Газпром» и «Роснефть».
«Доход по облигациям значительно меньше, чем по акциям, но и риски потерять деньги намного меньше», — заключила аналитик.
Ранее НСН сообщала, что рейтинговое агентство АКРА утвердило наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале для столичных зелёных облигаций, выпущенных для населения.