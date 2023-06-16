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Аналитик Мильчакова назвала золото и российские акции надёжным вариантом вложений

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, что золото и акции российских компаний являются наиболее надёжным видом инвестирования.
Аналитик Мильчакова назвала золото и российские акции надёжным вариантом вложений
  • РИА Новости

«Хороший пример — вложения в инвестиционное золото или в акции высоконадёжных российских эмитентов, которые платят высокие дивиденды», — сообщила Мильчакова в беседе с URA.RU.

По её словам, можно также рассмотреть варианты государственных облигаций ОФЗ, рублёвых облигаций крупнейших компаний-экспортёров, таких как ЛУКОЙЛ, «Газпром» и «Роснефть».

«Доход по облигациям значительно меньше, чем по акциям, но и риски потерять деньги намного меньше», — заключила аналитик.

Ранее НСН сообщала, что рейтинговое агентство АКРА утвердило наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале для столичных зелёных облигаций, выпущенных для населения.

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