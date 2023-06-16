В ЦБ рассказали об особенностях новой сторублёвой купюры

Главный эксперт по исследованию денежных знаков ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Шалагинова рассказала, в чём уникальность новой российской банкноты номиналом 100 рублей.

На лицевой стороне банкноты изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату, сообщила специалист в беседе с Life.ru.

У новой банкноты более высокая устойчивость к загрязнению и более долгий срок службы, к тому же она лучше обрабатывается счётно-сортировальными машинами, банкоматами и другими устройствами, уточнила Шалагинова.

Купюра твёрдая на ощупь, и может показаться, что она сделана из пластика, однако это не так. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге, в состав которой помещены защитные волокна.

Старые деньги при этом остаются в обороте, уточнила эксперт.

Ранее ФАН сообщало, что Центробанк выпустит памятную монету, посвящённую 60-летию полёта в космос Валентины Терешковой.