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В ЦБ рассказали об особенностях новой сторублёвой купюры

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Главный эксперт по исследованию денежных знаков ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Шалагинова рассказала, в чём уникальность новой российской банкноты номиналом 100 рублей.
В ЦБ рассказали об особенностях новой сторублёвой купюры
  • РИА Новости

На лицевой стороне банкноты изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату, сообщила специалист в беседе с Life.ru.

У новой банкноты более высокая устойчивость к загрязнению и более долгий срок службы, к тому же она лучше обрабатывается счётно-сортировальными машинами, банкоматами и другими устройствами, уточнила Шалагинова.

Купюра твёрдая на ощупь, и может показаться, что она сделана из пластика, однако это не так. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге, в состав которой помещены защитные волокна.

Старые деньги при этом остаются в обороте, уточнила эксперт.

Ранее ФАН сообщало, что Центробанк выпустит памятную монету, посвящённую 60-летию полёта в космос Валентины Терешковой.

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