Зампред ВТБ Печатников: новая схема мошенников связана с рефинансированием кредита

Мошенники с помощью новой схемы пытаются убедить россиян рефинансировать свои кредиты других банков и перевести деньги на якобы безопасный единый счёт, чтобы затем похитить их, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«В новой схеме мошенники звонят клиенту и уговаривают его взять кредит. Когда заёмщик отказывается, сославшись на уже имеющиеся обязательства в других банках, ему предлагают подключить программу рефинансирования со ставкой ниже и получить дополнительные средства», — рассказал он журналистам на полях ПМЭФ.

После этого злоумышленники уверяют, что программа позволит уменьшить финансовую нагрузку и снизить сумму платежей за счёт объединения кредитов в один новый.

При этом, когда клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на «безопасный» или «единый» счёт, откуда деньги уходят на счета злоумышленникам.

«При такой схеме под риском хищения находится ещё большая сумма денег, так как мошенники объединяют все кредиты жертвы в других банках», — цитирует Печатникова ТАСС.

Схемы с «мошенническими» кредитами являются для банковских клиентов главной угрозой, отметил он.

Для банков важно внимательно изучать кредитную историю клиента и проверять, не находится ли он под влиянием мошенников и чем обусловлено его стремление одномоментно объединить свои кредиты, добавил банкир.