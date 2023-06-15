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Самарская область на ПМЭФ заключила контракты на 35 млрд рублей

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На ПМЭФ-2023 Самарская область подписала соглашения на общую сумму более 35 млрд рублей.
Самарская область на ПМЭФ заключила контракты на 35 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Самое крупное из них, на 20 млрд рублей, — с производителем беспилотных систем «Транспорт будущего», сообщает sovainfo.ru.

Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор компании Юрий Козаренко.

Ещё один крупный контракт на 13,5 млрд рублей подписан с ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов».

Также более 2 млрд рублей принесёт региону строительство распределительного центра группы компаний «Х5».

Ранее ФАН передавало, что на Петербургском международном экономическом форуме власти Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии с фондом поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».

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