Сийярто: Венгрия не рада повышению Украиной тарифа транзита нефти по «Дружбе»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Будапешт не рад повышению Украиной тарифа транзита нефти по «Дружбе».

«Конечно, мы не рады, что Украина повысила тариф транзита в Венгрию, мы не считаем это справедливым», — цитирует его РИА Новости.

При этом он выразил надежду на то, что «поставки будут безопасными и серьёзными» и такая ситуация сохранится в будущем.

«Украина останется надёжной транзитной страной, Россия — поставщиком, а мы — надёжным потребителем», — сказал Сийярто о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее он также заявил, что без России невозможно обеспечить надёжные поставки энергоресурсов.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с потолком цен на российскую нефть.