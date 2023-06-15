Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сийярто: Венгрия не рада повышению Украиной тарифа транзита нефти по «Дружбе»

Короткая ссылка
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Будапешт не рад повышению Украиной тарифа транзита нефти по «Дружбе».

«Конечно, мы не рады, что Украина повысила тариф транзита в Венгрию, мы не считаем это справедливым», — цитирует его РИА Новости.

При этом он выразил надежду на то, что «поставки будут безопасными и серьёзными» и такая ситуация сохранится в будущем.

«Украина останется надёжной транзитной страной, Россия — поставщиком, а мы — надёжным потребителем», — сказал Сийярто о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее он также заявил, что без России невозможно обеспечить надёжные поставки энергоресурсов.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с потолком цен на российскую нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить