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Сессию по теме столичных зелёных облигаций для населения провели на ПМЭФ-2023

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Сессия «Зелёные облигации Москвы для населения» прошла в рамках ПМЭФ-2023. Глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе мероприятия рассказала, что данный вид облигаций является одним из самых надёжных инструментов инвестирования для граждан.
Сессию по теме столичных зелёных облигаций для населения провели на ПМЭФ-2023
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По её словам, зелёные облигации позволяют москвичам увеличить сбережения, не неся при этом каких-либо инвестиционных рисков, поскольку столица доказала свою репутацию надёжного заёмщика.

Отмечается, что процентная ставка (8,5% до вычета НДФЛ, 7,4% после налогообложения) соответствует ставкам по депозитам самых надёжных кредитных организаций. Также она превышает прогнозный уровень инфляции в столице на текущий год (5,5%).

Следовательно, этот инструмент эффективен и для накоплений, подчеркнула глава департамента.

Ранее политолог, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФАН выразил мнение, что цифровой валютный мир абсолютно неизбежен.

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