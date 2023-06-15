Сессию по теме столичных зелёных облигаций для населения провели на ПМЭФ-2023
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
По её словам, зелёные облигации позволяют москвичам увеличить сбережения, не неся при этом каких-либо инвестиционных рисков, поскольку столица доказала свою репутацию надёжного заёмщика.
Отмечается, что процентная ставка (8,5% до вычета НДФЛ, 7,4% после налогообложения) соответствует ставкам по депозитам самых надёжных кредитных организаций. Также она превышает прогнозный уровень инфляции в столице на текущий год (5,5%).
Следовательно, этот инструмент эффективен и для накоплений, подчеркнула глава департамента.
Ранее политолог, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФАН выразил мнение, что цифровой валютный мир абсолютно неизбежен.