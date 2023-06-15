Сессию по теме столичных зелёных облигаций для населения провели на ПМЭФ-2023

Сессия «Зелёные облигации Москвы для населения» прошла в рамках ПМЭФ-2023. Глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе мероприятия рассказала, что данный вид облигаций является одним из самых надёжных инструментов инвестирования для граждан.

Об этом информирует НСН.

По её словам, зелёные облигации позволяют москвичам увеличить сбережения, не неся при этом каких-либо инвестиционных рисков, поскольку столица доказала свою репутацию надёжного заёмщика.

Отмечается, что процентная ставка (8,5% до вычета НДФЛ, 7,4% после налогообложения) соответствует ставкам по депозитам самых надёжных кредитных организаций. Также она превышает прогнозный уровень инфляции в столице на текущий год (5,5%).

Следовательно, этот инструмент эффективен и для накоплений, подчеркнула глава департамента.

Ранее политолог, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФАН выразил мнение, что цифровой валютный мир абсолютно неизбежен.