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В Москве доля субъектов МСП увеличилась до 90%

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В Москве рост доли малого и среднего бизнеса (МСП) составил до 90% от всего бизнес-сообщества, несмотря на пандемию коронавируса и зарубежные санкции.
В Москве доля субъектов МСП увеличилась до 90%

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что на Москву приходится седьмая часть всех малых и средних предприятий России — около 900 тыс.

«Сектор продолжает расти и усиливать свою роль в экономике мегаполиса», — отметила она.

В секторе МСП заняты порядка 3 млн москвичей.

Также для таких предприятий действует ряд городских мер поддержки. В 2022 году ими воспользовались более 110 тыс. предпринимателей.

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.

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