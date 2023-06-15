В Москве пять участков промзон реорганизуют по программе КРТ

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе выступления на ПМЭФ сообщил, что пять участков бывших промзон будут реорганизованы в столице по программе комплексного развития территорий (КРТ). Инвесторов определили на торгах в текущем году.

Об этом сообщает «Москва 24».

Инвесторы займутся редевелопментом пяти участков бывших промзон общей площадью около 81 га. Они возведут там более 1,3 млн кв. м недвижимости, отметил Ефимов.

По его словам, благодаря этому в столице появится свыше 20 тыс. рабочих мест.

Объём инвестиций в реализацию проектов составит свыше 125 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для Москвы превысит 6,8 млрд рублей, уточнил вице-мэр.

В общей сложности по итогам торгов столица заключила с инвесторами семь договоров по КРТ на сумму более 5,4 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино».