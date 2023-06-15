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В Москве пять участков промзон реорганизуют по программе КРТ

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе выступления на ПМЭФ сообщил, что пять участков бывших промзон будут реорганизованы в столице по программе комплексного развития территорий (КРТ). Инвесторов определили на торгах в текущем году.
В Москве пять участков промзон реорганизуют по программе КРТ

Об этом сообщает «Москва 24».

Инвесторы займутся редевелопментом пяти участков бывших промзон общей площадью около 81 га. Они возведут там более 1,3 млн кв. м недвижимости, отметил Ефимов.

По его словам, благодаря этому в столице появится свыше 20 тыс. рабочих мест.

Объём инвестиций в реализацию проектов составит свыше 125 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для Москвы превысит 6,8 млрд рублей, уточнил вице-мэр.

В общей сложности по итогам торгов столица заключила с инвесторами семь договоров по КРТ на сумму более 5,4 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино».

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