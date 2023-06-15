МСП: наибольшую активность в 2022 году проявляли малые и средние предприятия торговли
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Об этом он сказал на полях ПМЭФ.
«Чаще всех остальных малых и средних предприятий в прошлом году вырастали и переходили в более высокую категорию бизнеса компании в оптовой и розничной торговле, а также в ресторанной сфере», — цитирует Исаевича РИА Новости.
Кроме того, добавил он, рост также показали предприятия в сфере доставки продуктов питания и услуг по перевозкам.
Ранее газета «Известия» писала, что в 74,1% компаний малого и среднего бизнеса увеличили расходы на оплату труда сотрудников в 2023 году.