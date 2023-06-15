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МСП: наибольшую активность в 2022 году проявляли малые и средние предприятия торговли

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Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что в прошлом году МСП-компании в сфере оптовой и розничной торговли, а также в ресторанном бизнесе вырастали чаще остальных.
МСП: наибольшую активность в 2022 году проявляли малые и средние предприятия торговли
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом он сказал на полях ПМЭФ.

«Чаще всех остальных малых и средних предприятий в прошлом году вырастали и переходили в более высокую категорию бизнеса компании в оптовой и розничной торговле, а также в ресторанной сфере», — цитирует Исаевича РИА Новости.

Кроме того, добавил он, рост также показали предприятия в сфере доставки продуктов питания и услуг по перевозкам.

Ранее газета «Известия» писала, что в 74,1% компаний малого и среднего бизнеса увеличили расходы на оплату труда сотрудников в 2023 году.

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