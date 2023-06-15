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Глава ЦБ Набиуллина: соблазн управления перестройкой экономики подавит частную инициативу

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ПМЭФ-2023 обратила внимание на то, что соблазн управления структурной перестройкой экономики может привести к подавлению частной инициативы
Глава ЦБ Набиуллина: соблазн управления перестройкой экономики подавит частную инициативу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Также она заявила, что структурная перестройка экономики происходит быстрее ожидаемого.

По словам главы ЦБ, худшие прогнозы не оправдались. 

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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