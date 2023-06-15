Глава ЦБ Набиуллина: соблазн управления перестройкой экономики подавит частную инициативу
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«Я уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики», — цитирует Набиуллину РИА Новости.
Также она заявила, что структурная перестройка экономики происходит быстрее ожидаемого.
По словам главы ЦБ, худшие прогнозы не оправдались.
Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.