Глава ЦБ Набиуллина: соблазн управления перестройкой экономики подавит частную инициативу

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ПМЭФ-2023 обратила внимание на то, что соблазн управления структурной перестройкой экономики может привести к подавлению частной инициативы

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