Экономист Зарипов: исламские инвестиции в России могут заместить западные

В России исламские инвестиции могут заместить финансирование из западных источников, которое стало недоступным из-за санкций, считает экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.

По его оценкам, исламские финансы могли бы заместить все западные источники, которые в настоящее время заблокированы.

«Я не хочу сказать, что у нас недостаток своих денег, но мы очень нуждаемся во внешних инвестициях, от них зависит будущее экономики России. А внешние инвестиции придут только с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», — сказал он РИА Новости в рамках ПМЭФ.

Задача государства — «помочь развить исламские финансы», считает Зарипов.

Он также отметил, что зачастую исламские инвесторы не могут найти применение избыточным средствам для вложения в свою страну, поэтому изобретаются различные ресурсоёмкие проекты, такие как построение супергородов в пустыне Саудовской Аравии.