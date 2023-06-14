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Россияне приобрели более половины выпуска зелёных облигаций Москвы за две недели

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Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что жители России в течение двух недель выкупили 50,2% от всего выпуска зелёных облигаций Москвы, размещённых на платформе «Финуслуги».
Россияне приобрели более половины выпуска зелёных облигаций Москвы за две недели
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом сообщает «Москва 24».

«Инвестиционную активность проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста. 16,5% облигаций приобрели граждане старше 55 лет, 4,9% — жители в возрасте до 25 лет», — прокомментировал Ефимов.

Ранее НСН сообщала, что рейтинговое агентство АКРА утвердило наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале для столичных зелёных облигаций, выпущенных для населения.

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