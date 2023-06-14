Экономист Беляев спрогнозировал курс доллара на уровне 82—83 рублей в ближайшее время

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара превысил 85 рублей.

Специалист отметил, что фундаментальных причин для активного роста доллара не просматривается.

Вместе с тем, по его словам, на данный момент экономика США временно преодолела острые кризисные явления, что дало курсу доллара преимущество.

Специалист также обратил внимание на то, что рост курса доллара можно объяснить и началом летнего сезона.

«Несмотря на то что существенно подорожали зарубежные путёвки, несмотря на то что есть сложности с транспортными моментами, мы видим определённую активизацию, что в итоге приводит к повышенному биржевому спросу на иностранную валюту. Но я не думаю, что это долгосрочная тенденция», — сказал специалист.

Он добавил, что, поскольку рост курса доллара не обусловлен серьёзными причинами, в ближайшее время он прекратится и начнётся корректировка.

«На мой взгляд, быстрый рост указывает на элемент ажиотажа. А раз есть элемент ажиотажа, значит, он (рост курса. — RT) достаточно быстро завершится. Но вместе с тем дешевле 82—83 рублей ожидать коррекцию трудно», — заключил Беляев.

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года.