Средняя запрашиваемая сумма микрозайма в МФО выросла на 9% в 2023 году

Онлайн-сервис альтернативного кредитования MoneyMan провёл исследование, которое показало, что в январе — мае этого года средняя запрашиваемая сумма микрозайма «до зарплаты» выросла на 9%. При этом средняя реально выданная сумма увеличилась лишь на 1,2%.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Из приведённых данных следует, что в период с января по март 2023 года в рамках займов «до зарплаты» в среднем запрашивали сумму в 12 тыс. рублей, а микрофинансовые организации (МФО) выдавали только 8,4 тыс. рублей.

В аналогичном периоде прошлого года запрашиваемая сумма в среднем была 11 тыс. рублей, а выдаваемая — 8,3 тыс. рублей.

Специалисты компании считают, что рост средней запрашиваемой суммы на 9% является умеренным с учётом инфляции.

Ранее юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнёры» Жанна Закирова в беседе с URA.RU напомнила, что выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом, но из этого правила есть исключения.