Средняя запрашиваемая сумма микрозайма в МФО выросла на 9% в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Из приведённых данных следует, что в период с января по март 2023 года в рамках займов «до зарплаты» в среднем запрашивали сумму в 12 тыс. рублей, а микрофинансовые организации (МФО) выдавали только 8,4 тыс. рублей.
В аналогичном периоде прошлого года запрашиваемая сумма в среднем была 11 тыс. рублей, а выдаваемая — 8,3 тыс. рублей.
Специалисты компании считают, что рост средней запрашиваемой суммы на 9% является умеренным с учётом инфляции.
Ранее юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнёры» Жанна Закирова в беседе с URA.RU напомнила, что выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом, но из этого правила есть исключения.