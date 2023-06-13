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Эксперт по фондовому рынку Бабин объяснил, почему доллар и евро будут укрепляться к рублю

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Российской газетой» объяснил, почему доллар и евро будут укрепляться к рублю.
Эксперт по фондовому рынку Бабин объяснил, почему доллар и евро будут укрепляться к рублю
  • РИА Новости

Он считает, что вряд ли нужно ждать существенного укрепления рубля в обозримом будущем.

Бабин полагает, что более вероятно дальнейшее планомерное ослабление рубля.

«Ключевым драйвером снижения курса рубля по-прежнему выступает дисбаланс, вызванный недостаточным притоком на российский рынок иностранной валюты», — сказал он.

Эксперт объяснил это сокращением экспортной выручки в связи с относительно низкими ценами на нефть и газ.

В то же время инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с РИАМО заявил, что пик ослабления рубля ожидается на текущей неделе. 

«В базовом сценарии на текущей неделе мы ждём достижения пика ослабления российской валюты и её разворот с умеренным движением к 81—82 за доллар и 87—88 за евро», — сказал он.

13 июня курс доллара на Мосбирже превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года.

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