Эксперт по фондовому рынку Бабин объяснил, почему доллар и евро будут укрепляться к рублю

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Российской газетой» объяснил, почему доллар и евро будут укрепляться к рублю.

Он считает, что вряд ли нужно ждать существенного укрепления рубля в обозримом будущем.

Бабин полагает, что более вероятно дальнейшее планомерное ослабление рубля.

«Ключевым драйвером снижения курса рубля по-прежнему выступает дисбаланс, вызванный недостаточным притоком на российский рынок иностранной валюты», — сказал он.

Эксперт объяснил это сокращением экспортной выручки в связи с относительно низкими ценами на нефть и газ.

В то же время инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с РИАМО заявил, что пик ослабления рубля ожидается на текущей неделе.

«В базовом сценарии на текущей неделе мы ждём достижения пика ослабления российской валюты и её разворот с умеренным движением к 81—82 за доллар и 87—88 за евро», — сказал он.

13 июня курс доллара на Мосбирже превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года.