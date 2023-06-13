Глава АКРА Сухов: в ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков

В ближайшие годы с российского рынка могут уйти 50 банков, заявил гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

Как пишет газета «Известия», такие банки можно разделить на несколько групп, первая из которых — иностранные кредитные организации.

«У нас, конечно, нет перечня сделок, но мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трёхлетний период», — сказал Сухов.

Всего в России работают свыше 50 кредитных организаций, которые контролируются иностранным капиталом, отметил он.

«Но капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, в том числе Китая. Они, конечно, не будут закрываться», — подчеркнул он.

Ко второй группе он отнёс небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниями или предприятиям.

Третья группа — это кредитные организации, находящиеся внутри более крупных групп, их владельцами являются государства и частный бизнес, которые будут сокращать расходы.

Как ранее сообщили в ЦБ, объём средств, которые россияне перевели на счета в банках-нерезидентах, по итогам апреля составил 156,7 млрд рублей.