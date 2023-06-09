Автоэксперт Попов допустил вероятность дефицита машин в связи с ростом числа автокредитов

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал известие о том, что в России рост числа автокредитов в мае достиг рекордных 118 млрд рублей, банки выдали порядка 80 тыс. кредитов.

Повышенный спрос на автокредитование грозит дефицитом транспортных средств на внутреннем рынке и спадом интереса в этом сегменте кредитования, прокомментировал он для телеканала «360».

«Люди видят, что на рынке высокая волатильность, в то же время курс рубля падает. Покупательная способность снижается, а стоимость автомобилей растёт. Граждане приняли для себя психологически правильное решение: «Мне нужен автомобиль. Кто знает, как потом всё сложится. А как я его куплю? В кредит. Банки быстро дают крупные суммы в долг», — считает эксперт.

Средний чек на заём достигает 1,2 млн рублей. Это на 3% больше, чем в январе 2023-го и мае 2022-го.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.