Зелёным облигациям Москвы присвоили наивысший кредитный рейтинг

Эксперты рейтингового агентства АКРА утвердили наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале для столичных зелёных облигаций, которые выпустили для населения. По словам специалистов, риск вложений в эти ценные бумаги оценивается как минимальный.

Об этом сообщает НСН.

По словам руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, доходность по зелёным облигациям Москвы после удержания налога на доходы физлиц соответствует доходности по краткосрочным депозитам ведущих росбанков — от 4,9 до 7,2% годовых.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в июне в четырёх столичных парках — ВДНХ, Дружбы, «Музеоне» и в саду имени Баумана открыли фотовыставки, посвящённые выпуску первых зелёных облигаций Москвы.