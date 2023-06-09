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Зелёным облигациям Москвы присвоили наивысший кредитный рейтинг

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Эксперты рейтингового агентства АКРА утвердили наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале для столичных зелёных облигаций, которые выпустили для населения. По словам специалистов, риск вложений в эти ценные бумаги оценивается как минимальный.
Зелёным облигациям Москвы присвоили наивысший кредитный рейтинг
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

По словам руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, доходность по зелёным облигациям Москвы после удержания налога на доходы физлиц соответствует доходности по краткосрочным депозитам ведущих росбанков — от 4,9 до 7,2% годовых.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в июне в четырёх столичных парках — ВДНХ, Дружбы, «Музеоне» и в саду имени Баумана открыли фотовыставки, посвящённые выпуску первых зелёных облигаций Москвы.

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