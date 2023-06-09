Экономист Беляев спрогнозировал доллар на уровне 81—82 рублей

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT спрогнозировал, что в ближайшее время курс доллара может колебаться в пределах 81—82 рублей.

По словам экономиста, рост доллара выше 83 рублей впервые с 7 апреля — это конъюнктурный всплеск.

«Особенно когда речь идёт о таком стремительном и скачкообразном росте, значит влияет конъюнктурный фактор, который отрывает этот курс от базового, который определяется общими глубинными показателями экономики. Может в течение дня — двух будет рост, но потом коррекция будет на цифры что-то вроде 81—82 рублей», — поделился Беляев.

Экономист подчеркнул, что повлиять могли факторы информационного характера.

Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 7 апреля.