Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Редактор Букштейн назвал плюсы от ограничения параллельного импорта вычислительной техники

Короткая ссылка
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался об идее Минпромторга ограничить параллельный импорт в Россию вычислительной техники более 20 зарубежных брендов. Российские производители к инициативе присоединились.
Редактор Букштейн назвал плюсы от ограничения параллельного импорта вычислительной техники
  • Gettyimages.ru

Эксперт высказал опасение, что принятие подобного решение повлечёт за собой комплекс проблем. По его словам, создать вычислительную технику лучшего качества, чем то, что годами поставлялось на российский рынок, непросто.

«Я думаю, если рассмотрение закончится утверждением, то тогда на это уйдёт не один год, а если продолжать при этом параллельный импорт, вы же понимаете, эту «битву» не выиграть. Люди, приученные к бренду, всё равно будут брать что-то знакомое вместо того, чтобы пробовать новое», — сказал Букштейн.

Он назвал такой подход «хирургическим вмешательством в бизнес».

Ранее URA.RU передавало, что на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдёт в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, Свердловскую область представят 35 компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить