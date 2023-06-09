Редактор Букштейн назвал плюсы от ограничения параллельного импорта вычислительной техники

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался об идее Минпромторга ограничить параллельный импорт в Россию вычислительной техники более 20 зарубежных брендов. Российские производители к инициативе присоединились.

Эксперт высказал опасение, что принятие подобного решение повлечёт за собой комплекс проблем. По его словам, создать вычислительную технику лучшего качества, чем то, что годами поставлялось на российский рынок, непросто.

«Я думаю, если рассмотрение закончится утверждением, то тогда на это уйдёт не один год, а если продолжать при этом параллельный импорт, вы же понимаете, эту «битву» не выиграть. Люди, приученные к бренду, всё равно будут брать что-то знакомое вместо того, чтобы пробовать новое», — сказал Букштейн.

Он назвал такой подход «хирургическим вмешательством в бизнес».

Ранее URA.RU передавало, что на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдёт в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, Свердловскую область представят 35 компаний.