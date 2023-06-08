Международные резервы России на 2 июня составили $585 млрд
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«Объём международных резервов по состоянию на 2 июня составил $585 млрд, сократившись за неделю на $1,3 млрд, или на 0,2%», — говорится в заявлении.
Уточняется, что изменения произошли вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила.
Ранее в Министерстве финансов России заявили, что объём средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2023 года составляет 12,353 трлн рублей.