Евростат: зона евро вошла в рецессию в I квартале 2023 года, ВВП упал на 0,1%
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Об этом свидетельствуют данные Евростата.
«Спад ВВП зоны евро в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении», — передаёт сообщение ТАСС.
Так, с I квартала зона евро «пребывает в состоянии технической рецессии», определением которой является последовательный экономический спад в течение двух кварталов подряд.
Как сообщили в Евростате 1 июня, годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая замедлилась до 6,1% с 7% месяцем ранее.