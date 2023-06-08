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Евростат: зона евро вошла в рецессию в I квартале 2023 года, ВВП упал на 0,1%

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Зона евро в I квартале 2023 года вошла в рецессию.
Евростат: зона евро вошла в рецессию в I квартале 2023 года, ВВП упал на 0,1%
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Об этом свидетельствуют данные Евростата.

«Спад ВВП зоны евро в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении», — передаёт сообщение ТАСС.

Так, с I квартала зона евро «пребывает в состоянии технической рецессии», определением которой является последовательный экономический спад в течение двух кварталов подряд.

Как сообщили в Евростате 1 июня, годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая замедлилась до 6,1% с 7% месяцем ранее.

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