Гросси: уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5—7 см в час

Уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС стабильно снижается на 5—7 см в час.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Как я говорил, не то что существует неизбежный риск иссякания воды, но ситуация серьёзная. Мы наблюдаем уменьшение (уровня воды. — RT) между 5 и 7 см в час, она стабильно идёт вниз», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона будет предельно жёстко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС.