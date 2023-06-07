Гросси: уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5—7 см в час
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Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Как я говорил, не то что существует неизбежный риск иссякания воды, но ситуация серьёзная. Мы наблюдаем уменьшение (уровня воды. — RT) между 5 и 7 см в час, она стабильно идёт вниз», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона будет предельно жёстко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС.