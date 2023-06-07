Столичное предприятие «Монтем» вдвое увеличило выпуск фильтров для сахарных заводов

Столичная компания «Монтем», производитель нетканых материалов, выпустила 50 тыс. фильтров, предназначенных для сахарных заводов, в I квартале 2023 года. Это в два раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает телеканал «360».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что благодаря инструментам поддержки, которые предлагают власти столицы, для предпринимателей создаётся благоприятный инвестиционный климат, что позволяет им расширять и модернизировать свои производства.

В планах компании до конца года довести объём выпуска своей продукции до 100 тыс. фильтров.

Сахарные заводы используют продукцию предприятия для очищения сока специальных сортов свёклы или тростника, из которого потом изготавливают сахар.

Ранее НСН сообщала о ходе работ по возведению промышленного технопарка «Крекшино», где уже завершена заливка фундамента.