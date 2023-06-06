Специалист Митрахович заявил об отсутствии эффективности потолка цен на российскую нефть

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию с потолком цен на российскую нефть.

«Потолок цен G7 не работает из-за того, что часть российской нефти возится компаниями, которые зарегистрированы в незападных юрисдикциях, а также из-за того, что существует возможность обойти эти ограничения — например, записать часть издержек в услуги по страхованию и перевозке», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, недружественные страны, возможно, хотели бы ужесточить этот потолок цен, но в таком случае рынок понесёт существенные потери.

«Любое снижение поставок российского сырья способно привести к росту мировых цен, что неприемлемо для ЕС и США», — добавил Митрахович.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН заявил, что Россия смогла сохранить объёмы добычи нефти, несмотря на эмбарго со стороны США и ЕС.