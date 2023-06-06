Экономист Колташов назвал упаднической ситуацию в экономике США

Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов прокомментировал экономическую ситуацию в США.

«Западная экономика находится в ситуации, которую можно описать не словом «кризис», не словом «рецессия», а словами «деградация» и «упадок», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, Соединённые Штаты в ближайшие 20 лет могут и не преодолеть сложившуюся тенденцию.

«При этом Соединённые Штаты могут спокойно наращивать потолок правительственного долга. Пока нет альтернативной валюты, они могут даже не сильно страдать от этой денежной эмиссии», — добавил Колташов.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что в США обладают всеми возможностями для поднятия потолка госдолга, но не идут на это решение по внутриполитическим причинам.