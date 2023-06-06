Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экономист Колташов назвал упаднической ситуацию в экономике США

Короткая ссылка
Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов прокомментировал экономическую ситуацию в США.
Экономист Колташов назвал упаднической ситуацию в экономике США
  • AP

«Западная экономика находится в ситуации, которую можно описать не словом «кризис», не словом «рецессия», а словами «деградация» и «упадок», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, Соединённые Штаты в ближайшие 20 лет могут и не преодолеть сложившуюся тенденцию.

«При этом Соединённые Штаты могут спокойно наращивать потолок правительственного долга. Пока нет альтернативной валюты, они могут даже не сильно страдать от этой денежной эмиссии», — добавил Колташов.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что в США обладают всеми возможностями для поднятия потолка госдолга, но не идут на это решение по внутриполитическим причинам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить