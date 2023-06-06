Экономист Колташов высказался о перспективах цифрового рубля

Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов выразил мнение, что введение цифрового рубля позволит решить ряд вопросов в отечественной торговле.

«Так можно создать ещё одну валюту. Можно будет расширить её торговое применение, не имея валюты БРИКС. Тогда всё будет нормально и с торговлей, и с возможностями Банка России и Российского государства», — сказал Колташов в беседе с НСН.

Ранее председатель экспертного совета ФСПР «Аврора» Борис Марцинкевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал тренд на отказ от расчётов в западных валютах в мировой экономике.