Завод «Московский ударник» в три раза увеличил выпуск поливочных машин
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Так, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что производственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать до 50 единиц спецтехники для крупных дорожных и коммунальных предприятий страны.
«В 2020 году здесь запустили линию по изготовлению поливочных машин и за 2,5 года нарастили их выпуск в три раза — до 15 единиц в год», — прокомментировал глава департамента.
Он также отметил, что в скором времени планируется открытие нового цеха в целях наращивания объёмов производства.
Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.