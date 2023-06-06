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Завод «Московский ударник» в три раза увеличил выпуск поливочных машин

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Предприятие по выпуску спецтехники для нужд сферы ЖКХ «Московский ударник» в три раза увеличило производство поливочных машин для автодорог.
Завод «Московский ударник» в три раза увеличил выпуск поливочных машин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что производственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать до 50 единиц спецтехники для крупных дорожных и коммунальных предприятий страны.

«В 2020 году здесь запустили линию по изготовлению поливочных машин и за 2,5 года нарастили их выпуск в три раза — до 15 единиц в год», — прокомментировал глава департамента.

Он также отметил, что в скором времени планируется открытие нового цеха в целях наращивания объёмов производства.

Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.

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