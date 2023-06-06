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Финансовый аналитик Кулик прокомментировал возможность снижения процентов по краткосрочным займам

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Начальник отдела финансового просвещения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик рассказал о сути поправок в закон о потребительском кредитовании, ограничивающих размеры процентов по краткосрочным займам. Новые правила вступят в силу с 1 июля.

В соответствии с новыми нормами, предельная процентная ставка по займам снизится с 1 до 0,8% в день, а предельный размер задолженности по процентам — до 1,3% от суммы займа, рассказал эксперт в разговоре с Life.ru.

Кроме того, изменятся условия по специальным займам в микрофинансовых организациях на сумму до 10 тыс. рублей и сроком до 15 дней.

«По таким займам ежедневная ставка снижена с 2 до 1% в сутки, а предельный размер задолженности по процентам — с 30 до 15%. Таким образом, по займу в 10 тыс. рублей максимальная сумма задолженности может составить 11,5 тыс. рублей», — пояснил Кулик.

Принятые нововведения в основном касаются МФО и призваны снизить долговую нагрузку заёмщиков.

Ранее специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как правильно делать накопления.

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