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Вложения «Роснефти» в природоохранные мероприятия составили 57 млрд рублей за год

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Вложения компании «Роснефть» в природоохранные мероприятия составили 57 млрд рублей за год. За три года они достигли почти 156 млрд рублей.
Вложения «Роснефти» в природоохранные мероприятия составили 57 млрд рублей за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.

«Средства были направлены на повышение надёжности трубопроводов, улучшение управления сточными водами, обращение с отходами и рекультивацию нарушенных земель, в том числе исторического наследия», — отмечается в сообщении.

В частности, «Роснефть» внедряет принципы «циркулярной экономики». Также на всех предприятиях компании принимают меры по поддержанию биоразнообразия.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

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