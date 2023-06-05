Вложения «Роснефти» в природоохранные мероприятия составили 57 млрд рублей за год
- РИА Новости
Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.
«Средства были направлены на повышение надёжности трубопроводов, улучшение управления сточными водами, обращение с отходами и рекультивацию нарушенных земель, в том числе исторического наследия», — отмечается в сообщении.
В частности, «Роснефть» внедряет принципы «циркулярной экономики». Также на всех предприятиях компании принимают меры по поддержанию биоразнообразия.
Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.