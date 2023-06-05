Вложения «Роснефти» в природоохранные мероприятия составили 57 млрд рублей за год

Вложения компании «Роснефть» в природоохранные мероприятия составили 57 млрд рублей за год. За три года они достигли почти 156 млрд рублей.

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.

«Средства были направлены на повышение надёжности трубопроводов, улучшение управления сточными водами, обращение с отходами и рекультивацию нарушенных земель, в том числе исторического наследия», — отмечается в сообщении.

В частности, «Роснефть» внедряет принципы «циркулярной экономики». Также на всех предприятиях компании принимают меры по поддержанию биоразнообразия.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.