Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве участки площадью 80 га передали под реализацию масштабных инвестпроектов

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что застройщики возведут в десяти административных округах Москвы деловые, торговые и прочие коммерческие объекты по программе реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).
В Москве участки площадью 80 га передали под реализацию масштабных инвестпроектов
  • РИА Новости

Под эти цели Москва предоставила земельные участки общей площадью порядка 80 га, передаёт НСН.

По его словам, договоры с инвесторами были подписаны с 2017 по 2023 год. Суммарная площадь возведённой недвижимости составит порядка 2,2 млн кв. м. Это будут торгово-развлекательные и деловые центры, паркинги, гостиницы и другие строения.

Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить