В Москве участки площадью 80 га передали под реализацию масштабных инвестпроектов

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что застройщики возведут в десяти административных округах Москвы деловые, торговые и прочие коммерческие объекты по программе реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).

Под эти цели Москва предоставила земельные участки общей площадью порядка 80 га, передаёт НСН.

По его словам, договоры с инвесторами были подписаны с 2017 по 2023 год. Суммарная площадь возведённой недвижимости составит порядка 2,2 млн кв. м. Это будут торгово-развлекательные и деловые центры, паркинги, гостиницы и другие строения.

Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.