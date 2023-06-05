В Москве участки площадью 80 га передали под реализацию масштабных инвестпроектов
- РИА Новости
Под эти цели Москва предоставила земельные участки общей площадью порядка 80 га, передаёт НСН.
По его словам, договоры с инвесторами были подписаны с 2017 по 2023 год. Суммарная площадь возведённой недвижимости составит порядка 2,2 млн кв. м. Это будут торгово-развлекательные и деловые центры, паркинги, гостиницы и другие строения.
Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.