Песков: формат ОПЕК+ важен для обеспечения стабильности на энергетических рынках

Формат ОПЕК+ очень важен для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, этот формат сохраняет свою важность и своё значение для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках», — заявил Песков.

Он отметил, что Россия будет исполнять общие договорённости, существующие в рамках ОПЕК+.

Ранее организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего показателя добычи альянса.