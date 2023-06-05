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Песков: формат ОПЕК+ важен для обеспечения стабильности на энергетических рынках

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Формат ОПЕК+ очень важен для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: формат ОПЕК+ важен для обеспечения стабильности на энергетических рынках
  • РИА Новости

«Безусловно, этот формат сохраняет свою важность и своё значение для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках», — заявил Песков.

Он отметил, что Россия будет исполнять общие договорённости, существующие в рамках ОПЕК+.

Ранее организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего показателя добычи альянса.

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