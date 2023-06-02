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Отгрузка КТК составила 27 млн тонн нефти с начала года

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Отгрузка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) составила более 27 млн т нефти с начала 2023 года. Через терминал прошло 249 танкеров.
Отгрузка КТК составила 27 млн тонн нефти с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на КТК.

Нефтепровод КТК проходит через территорию России. Это основной экспортный маршрут нефти для Казахстана. Трубопровод соединяет месторождение Тенгиз и порт Новороссийска.

В 2022 году объём поставок превысил 60 млн т.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

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