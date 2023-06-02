Отгрузка КТК составила 27 млн тонн нефти с начала года

Отгрузка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) составила более 27 млн т нефти с начала 2023 года. Через терминал прошло 249 танкеров.

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на КТК.

Нефтепровод КТК проходит через территорию России. Это основной экспортный маршрут нефти для Казахстана. Трубопровод соединяет месторождение Тенгиз и порт Новороссийска.

В 2022 году объём поставок превысил 60 млн т.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.