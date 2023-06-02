Отгрузка КТК составила 27 млн тонн нефти с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на КТК.
Нефтепровод КТК проходит через территорию России. Это основной экспортный маршрут нефти для Казахстана. Трубопровод соединяет месторождение Тенгиз и порт Новороссийска.
В 2022 году объём поставок превысил 60 млн т.
Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.