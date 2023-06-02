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В Тюменской области создали карту инвестиционных проектов

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В Тюменской области представили карту инвестиционных проектов, которая содержит данные примерно о 400 объектах. Документ заключает в себе сведения о площади построек, наличии инженерной и транспортной инфраструктуры, стоимости аренды или выкупа.
В Тюменской области создали карту инвестиционных проектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Также на карте есть сведения о налоговых преференциях и региональных мерах поддержки.

Инвестиционная карта входит в региональный инвестиционный стандарт, который также включает инвестдекларацию, инвесткомитет, агентство развития и свод инвестправил. В 2023 году такой стандарт внедряют в 44 субъектах.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.

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