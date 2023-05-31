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Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 45,5% в I квартале

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Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, выросла по МСФО на 45,5% в I квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом и достигла 323 млрд рублей.

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.

Выручка «Роснефти» снизилась на 1,1% — до 1,823 трлн рублей.

Как отметили в компании, рост чистой прибыли связан в основном с ростом операционной прибыли, а снижение выручки — со снижением цен на нефть сорта Urals.

«В расчётах с контрагентами по экспортным поставкам компания отдаёт приоритет платежам в рублях и национальных валютах дружественных стран», — отмечается в сообщении.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

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