Аналитик Фролов объяснил падение цены на нефть мировыми тенденциями спроса

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $72 за баррель.

Специалист отметил, что на данный момент в мире действуют разнонаправленные тенденции в области спроса.

«Есть фактор Китая и прогнозы по этой стороне пересматриваются в сторону повышения. То есть средний уровень спроса на нефть в Китае должен вырасти на 700—800 тыс. баррелей в сутки в течение 2023 года. А есть, наоборот, фактор Европы. В начале текущего года прогнозировали пусть и незначительный, но рост спроса, а теперь прогнозируют опять же незначительное, но падение спроса», — рассказал Фролов.

Он также отметил, что неясна ситуация и вокруг спроса в Соединённых Штатах Америки.

«Кроме того, есть опасения по поводу общей экономической ситуации… Сейчас есть опасение повторения мирового финансового кризиса, поэтому движение цен не однонаправленное. Падение началось с марта, как раз на фоне неблагоприятных новостей из США по поводу банкротства некоторых банков. Потом произошло некоторое восстановление в апреле на позитивных ожиданиях от действий ОПЕК+. А сейчас происходит снижение как из-за экономических факторов, так и из-за опасений по поводу стабильности ОПЕК+», — добавил аналитик.

Он пояснил, что 31 мая должно состояться голосование по законопроекту NOPEC в США, направленному против ОПЕК+.

«Есть опасения, что если этот акт будет принят, то на эти страны будет оказываться давление, из-за чего возникнет переизбыток предложения. Поэтому цены и идут вниз», — объяснил Фролов.

В заключение собеседник RT отметил, что прогнозы по цене на нефть на данный момент давать проблематично.

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $72 за баррель впервые с начала мая.