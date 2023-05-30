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Аналитик Левченко спрогнозировал дальнейшее снижение роли доллара США в мире

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Финансовый аналитик Владимир Левченко заявил, что роль доллара США в мире продолжит снижаться. По его словам, сила американской экономики базируется в первую очередь на силе её финансовой системы.
Аналитик Левченко спрогнозировал дальнейшее снижение роли доллара США в мире
  • РИА Новости

«Экспорт долларов является важной статьёй дохода Соединённых Штатов, и, собственно, этот экспорт добавляет к уровню жизни американцев определённые проценты», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, если этот процесс будет развиваться дальше, то позиции доллара продолжат ослабевать.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что в США обладают всеми возможностями для поднятия потолка госдолга, но не идут на это решение по внутриполитическим причинам.

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