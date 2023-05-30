Аналитик Левченко спрогнозировал дальнейшее снижение роли доллара США в мире
- РИА Новости
«Экспорт долларов является важной статьёй дохода Соединённых Штатов, и, собственно, этот экспорт добавляет к уровню жизни американцев определённые проценты», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».
По его словам, если этот процесс будет развиваться дальше, то позиции доллара продолжат ослабевать.
Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что в США обладают всеми возможностями для поднятия потолка госдолга, но не идут на это решение по внутриполитическим причинам.