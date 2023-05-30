VEON вступила в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов в России
- Legion-Media
Об этом говорится на сайте холдинга.
«Компания вступает в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов VEON в России, о которой было объявлено 24 ноября 2022 года», — отмечается в заявлении.
Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу «Вымпелкома» российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных её материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов.