VEON вступила в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов в России

Холдинг VEON вступил в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов в России.

Об этом говорится на сайте холдинга.

«Компания вступает в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов VEON в России, о которой было объявлено 24 ноября 2022 года», — отмечается в заявлении.

Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу «Вымпелкома» российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных её материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов.