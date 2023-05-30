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Права на открытие десяти бахчевых развалов в ряде районов Москвы выставили на торги

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В Москве выставили на городские торги права на открытие десяти бахчевых развалов. У победителей будет возможность подписать контракт с городом сроком на пять лет.
Права на открытие десяти бахчевых развалов в ряде районов Москвы выставили на торги
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Права на размещение торговых объектов будут реализованы на электронных аукционах 21 июня, рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике города Иван Щербаков.

Уточняется, что развалы находятся в Ясеневе, Тёплом Стане, Южном Бутове, в Черемушках, Гагаринском районе, Зюзине и районе Савёлки.

Заявки принимаются до 16 июня.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области состоялось более 30 ярмарок 27—28 мая.

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