Количество атак на сервисы онлайн-банкинга в России увеличилось на 59% весной

В компании F.A.С.С.T. (разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями) рассказали, что число попыток перехвата учётных записей пользователей в сервисах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в марте-апреле 2023 года выросло на 59% по сравнению с январём-февралём.

Об этом пишут «Известия».

Сценариев атаки может быть несколько. Например, мошенники заполняют от имени жертвы заявку на получение кредита на сайте банка. Затем жертва получает СМС-сообщение для отмены этого действия, на самом же деле код, который там содержится, даёт возможность мошеннику получить доступ к учётной записи в банковском сервисе для вывода средств пользователя.

Другая массовая схема связана с попытками получения удалённого доступа к смартфону клиента банка с помощью специального приложения. По данным компании, количество попыток подключиться к устройствам клиентов банков в 1,7 раза превысило количество атак с целью перехвата учётных записей в сервисах онлайн-банкинга.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.