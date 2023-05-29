Количество атак на сервисы онлайн-банкинга в России увеличилось на 59% весной
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Об этом пишут «Известия».
Сценариев атаки может быть несколько. Например, мошенники заполняют от имени жертвы заявку на получение кредита на сайте банка. Затем жертва получает СМС-сообщение для отмены этого действия, на самом же деле код, который там содержится, даёт возможность мошеннику получить доступ к учётной записи в банковском сервисе для вывода средств пользователя.
Другая массовая схема связана с попытками получения удалённого доступа к смартфону клиента банка с помощью специального приложения. По данным компании, количество попыток подключиться к устройствам клиентов банков в 1,7 раза превысило количество атак с целью перехвата учётных записей в сервисах онлайн-банкинга.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.