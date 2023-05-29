Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист в области финансов Хрусталёва посоветовала рефинансировать долги по кредитке

Короткая ссылка
Старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва рассказала, что делать в случае задолженности по кредитной карте.
Специалист в области финансов Хрусталёва посоветовала рефинансировать долги по кредитке
  • РИА Новости

В случае угрозы просрочки по платежам или уже образовавшегося долга, следует снизить расходы и рассмотреть вопрос о рефинансировании, посоветовала эксперт в интервью URA.RU.

Также стоит применить усилия, чтобы сократить увеличивающиеся штрафные санкции за просрочку выплат по кредиту, подчеркнула Хрусталёва. Для этого можно попросить у банка пересмотреть условия платежей, например, увеличить срок возврата, уменьшив ежемесячную сумму выплаты.

«По условиям погашения кредита вносимые суммы могут направляться сначала на погашение штрафных санкций или процентов, таким образом, общая задолженность может накапливаться, если не погашать основной долг», — предупредила эксперт.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить