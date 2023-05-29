Специалист в области финансов Хрусталёва посоветовала рефинансировать долги по кредитке

Старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва рассказала, что делать в случае задолженности по кредитной карте.

В случае угрозы просрочки по платежам или уже образовавшегося долга, следует снизить расходы и рассмотреть вопрос о рефинансировании, посоветовала эксперт в интервью URA.RU.

Также стоит применить усилия, чтобы сократить увеличивающиеся штрафные санкции за просрочку выплат по кредиту, подчеркнула Хрусталёва. Для этого можно попросить у банка пересмотреть условия платежей, например, увеличить срок возврата, уменьшив ежемесячную сумму выплаты.

«По условиям погашения кредита вносимые суммы могут направляться сначала на погашение штрафных санкций или процентов, таким образом, общая задолженность может накапливаться, если не погашать основной долг», — предупредила эксперт.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.