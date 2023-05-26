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Аналитик Перов: снижение цен на газ в ЕС носит сезонный характер

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Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов выразил мнение, что падение цен на газ в Европе ниже $300 вовсе не свидетельствует о стабилизации ситуации в экономике. По его словам, европейские страны продолжают испытывать дефицит топлива.
Аналитик Перов: снижение цен на газ в ЕС носит сезонный характер
  • РИА Новости

Рынок ЕС находится в межсезонье после окончания отопительного периода. Тем не менее проблема никуда не делась, и, возможно, она заявит о себе во второй половине 2023 года, в период сезонного роста спроса, поделился эксперт в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

Перов подчеркнул, что основной вопрос заключается в том, как, когда и в каком объёме произойдёт повышение спроса на электричество.

«Мир находится ближе к концу сырьевого цикла, осенью будет какой-то рост цен на газ, но в целом сырьевые товары останутся под давлением политики центробанков, это касается не только голубого топлива, но и нефти», — констатировал аналитик.

Западная экономика постепенно вгоняет себя в рецессию, что для нефти и газа означает курс на снижение цен, заключил Перов.

Ранее специалист по рынкам Александр Багманов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

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