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Специалист Свирин допустил вероятность повышения курса доллара выше 80 рублей в июне

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Специалист по международным финансовым рынкам «Финмира» Георгий Свирин рассказал, какие факторы будут оказывать влияние на пару рубль/доллар в июне.
Специалист Свирин допустил вероятность повышения курса доллара выше 80 рублей в июне
  • РИА Новости

«Основными факторами, которые будут оказывать влияние на курс рубля в июне, являются разрешение ситуации с госдолгом США, решение по ключевой ставке на заседании ФРС США в середине июня, динамика цен на нефть, а также геополитическая ситуация и общее состояние российской экономики», — сообщил эксперт в интервью сайту «Аргументы и Факты».

На текущий момент курс пары рубль/доллар находится в зоне консолидации, с нижней границей в районе 76,5 рубля и верхней около 81 рубля, заявил Свирин.

По его мнению, скорее всего, в июне доллар к рублю останется в прежнем диапазоне, при условии отсутствия негативных новостей. Однако при повышении волатильности диапазон может расшириться — от 72,5 до 82,5 рубля за доллар, заключил специалист.

Ранее политолог, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФАН выразил мнение, что цифровой валютный мир абсолютно неизбежен.

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