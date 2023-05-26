Инвестор Волкова спрогнозировала курс доллара в диапазоне 75—78 рублей в июне

Сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова рассказала, что будет с курсом рубля в июне и какие факторы окажут влияние на российскую валюту.

В июне рубль получит поддержку благодаря двум факторам, отметила специалист в беседе с «Аргументами и Фактами».

Первый — экспортёры, которые до половины своей валютной выручки должны обменять на рубли для расчёта с налоговой.

Второй мощный фактор заключается в том, что промежуток с конца мая по июнь-июль является периодом выплаты дивидендов на российском рынке, отметила Волкова. Опять же более 50% из них будут выплачивать экспортёры.

«В связи с этим мы можем увидеть курс национальной валюты в диапазоне 75—78 рублей за доллар», — заключила эксперт.

Ранее криптоинвестор Руслан Захаркин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на рынке криптовалюты.