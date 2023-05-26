Инвестор Волкова спрогнозировала курс доллара в диапазоне 75—78 рублей в июне
- РИА Новости
В июне рубль получит поддержку благодаря двум факторам, отметила специалист в беседе с «Аргументами и Фактами».
Первый — экспортёры, которые до половины своей валютной выручки должны обменять на рубли для расчёта с налоговой.
Второй мощный фактор заключается в том, что промежуток с конца мая по июнь-июль является периодом выплаты дивидендов на российском рынке, отметила Волкова. Опять же более 50% из них будут выплачивать экспортёры.
«В связи с этим мы можем увидеть курс национальной валюты в диапазоне 75—78 рублей за доллар», — заключила эксперт.
Ранее криптоинвестор Руслан Захаркин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на рынке криптовалюты.